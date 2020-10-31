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Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

DHA

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı


Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ´a mevsimin ilk karı yağdı. Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.
Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışının ardından Uludağ´ın zirvesi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sıcaklıklar 3 dereceye kadar yükseldi. Kar yağdığını duyan Bursalılar hafta sonunu da fırsat bilip Uludağ´a çıktı.
Vatandaşlardan Yakup Doğan Niğdeli, hava durumundan kar yağışı olacağını bildiklerini ve bunun için Uludağ´a geldiklerini ifade ederek, "Dün akşam hafiften kar yağışı başlamıştı. Biz de hava durumundan kar yağacağını biliyorduk. O yüzden kalktık geldik, kar göremedik ama olsaydı güzel olurdu. Zirvelerde kar var ama" diye konuştu.
Öte yandan Uludağ'daki Bakacak bölgesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-10-31 14:52:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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