

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ´a mevsimin ilk karı yağdı. Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışının ardından Uludağ´ın zirvesi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sıcaklıklar 3 dereceye kadar yükseldi. Kar yağdığını duyan Bursalılar hafta sonunu da fırsat bilip Uludağ´a çıktı.

Vatandaşlardan Yakup Doğan Niğdeli, hava durumundan kar yağışı olacağını bildiklerini ve bunun için Uludağ´a geldiklerini ifade ederek, "Dün akşam hafiften kar yağışı başlamıştı. Biz de hava durumundan kar yağacağını biliyorduk. O yüzden kalktık geldik, kar göremedik ama olsaydı güzel olurdu. Zirvelerde kar var ama" diye konuştu.

Öte yandan Uludağ'daki Bakacak bölgesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-10-31 14:52:01



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