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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor

İHA

Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, dünya genelinde gıda fiyatlarında yükselme yaşandığını söyledi. Dünyadaki artışla birlikte Türkiye’de de gıda fiyatlarının aşırı yükseldiğini kaydeden Coşkun Dönmez, bu artıştan yemek sanayisi sektörünün de olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, fiyatlarını arttırmaktan başka seçenekleri kalmadığını söyledi.
2019 yılı Ekim ayına göre gıda ham maddesindeki artış oranının yüzde 32’ye dayandığını vurgulayan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, bu yılın ilk 9 ayındaki artışı yüzde 22’yi bulduğunu, Eylül Ekim ayındaki artışın ise yüzde 1,7 olduğunu belirtti. Coşkun Dönmez, Ekim ayında ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 1,6 oranında artarken, etbalık harcamalarında ise yüzde 0,8 oranında yükseliş gözlendiğini söyledi. Başkan Dönmez, “Süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 1,1 oranında artış kaydedilen Ekim ayında, katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 12,4 oranında artış oldu. Yağ fiyatlarındaki artış ay çiçek ve zeytinyağı fiyatlarından kaynaklandı” dedi.
Coşkun Dönmez, OcakEkim döneminde gıda harcamalarındaki artışın yüzde 22 olarak hesaplandığını söyledi. Bu dönemde; ekmek, un, bulgur grubunda yüzde 9,2, etbalık harcamalarında yüzde 20,2 oranında, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 9,6 oranında artış olduğunu kaydeden Başkan Dönmez, “Bu dönemde yağ fiyatları yüzde 36,3 artış oldu. Meyve fiyatları yüzde 27,1 artarken, sebze fiyatlarında yüzde 49,8 oranında yükseliş oldu. Bakliyat fiyatlarında yüzde 11,1 oranında artış yaşanırken diğer gıda maddelerine ilişkin harcamalar ise yüzde 4,6 oranında zamlandı” diye konuştu.
Gıda ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının ise bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılmasıyla hesaplanan ortalamalara göre de, yüzde 31,2 oranında artış yaşandığını söyleyen Coşkun Dönmez, yıllık ortalamalara göre de oranları verdi. Buna göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 10, et ve balık fiyatlarının yüzde 17,9 arttığını söyledi. Dönmez, “Süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 27,6, yağ fiyatları yüzde 21, meyve fiyatları yüzde 67,4, sebze fiyatları yüzde 49,2, bakliyat fiyatları yüzde 24,8, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 21,7 oranında artış kaydetti” şeklinde konuştu.
Hazır Yemek Sanayi’nin her yıl enflasyon oranında fiyat ayarlaması yaptığını, ancak gıdadaki artışla açıklanan enflasyon rakamlarının örtüşmediğini kaydeden Coşkun Dönmez, bu durumun sektörü zor durumda bıraktığını vurguladı. Son dönemde dövizde meydana gelen aşırı yükselmenin de gıda ürünlerinde artışa yol açtığını ifade ederek, "Hazır yemek sektörünün ana hammaddesi gıdadır. Maalesef yaşanan fiyat dalgalanmaları sebebiyle bizlerde fiyatlarımızı yılsonunu beklemeden güncellemek durumundayız. Şu anda mevcut fiyatlarımız ile hizmet vermemiz ne yazık ki mümkün değil. Bu konuda müşterilerimizden anlayış beklemek durumundayız” dedi.

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