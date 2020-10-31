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Bursaspor - Beypiliç Boluspor: 4-2

DHA

Bursaspor - Beypiliç Boluspor: 4-2


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx), Ali Tuna (xxx)
BURSASPOR: Deniz Aydın (xx) İsmail Çokçalış (xxx), Aykut Akgün (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Kerem Kök (x) (Dk. 34 Onur Atasayar x), Emirhan Aydoğan (xx), Burak Altıparmak (xxx), Kerem Şen (xx) (Dk. 46 Batuhan Kör xx), Tuğbey Akgün (x) (Dk. 29 Recep Aydın x), Burak Kapacak (xx) (Dk. 60 Çağatay Yılmaz xx), Ali Akman (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Orlando Mosquera (x) Kerim Alıcı (x), Aykut Demir (x), Burak Bekaroğlu (x), Muhammed Bayır (xx), Ali Keten (x) (Dk. 57 Burak Asan x), Oğuzhan Berber (xx) (Dk. 84 A. Belibi ?), Melih Okutan (xxx) (Dk. 84 Muhammet Arslantaş ?), Alican Özfesli (x) (Dk. 57 Nemanja Mihajlovic x), Araz Abdullayev (x), Mertan Caner Öztürk (x) (Dk. 37 Hamza Gür x)
SARI KARTLAR: İsmail Çokçalış (Bursaspor), Burak Asan, Melih Okutan, Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)
GOLLER: Dk. 21, Dk. 51 Ali Akman, Dk. 38 Burak Kapacak, Dk. 86 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 8 Muhammed Bayır, Dk. 77 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)TFF 1´nci Lig´in 8´inci hafta mücadelesinde Bursaspor, Beypiliç Boluspor´u ağırladı. Maçta geriye düşen Bursaspor; genç oyuncuları Ali Akman (2), Burak Kapacak ve Çağatay Yılmaz´ın golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Beypiliç Boluspor, 8´inci dakikada öne geçti. Melih Okutan, sağ kanattan topla birlikte içeriye doğru kat ederek, yerden pasını diğer kanada çıkardı. Hücuma destek veren Muhammed Bayır, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, uzak kale direğinin hemen yanından ağlara gönderdi: 0-1.
Beypiliç Boluspor, 17´nci dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası kale ağzında Burak Bekaroğlu kafa vuruşunu yaptı, yakın mesafeden kaleci Deniz Aydın yaptığı kurtarışla tehlikeyi uzaklaştırdı.
Bursaspor, 21´inci dakikada skora dengeyi getirdi. Faul kazanan Bursaspor´da Burak Altıparmak topu çabuk oyuna sokarak savunma arkasına koşu yapan Ali Akman ile buluşturdu. Genç oyuncu, sağ kanatta dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
31´inci dakikada Melih Okutan yine ceza sahasına girerek pasını, Alican Özfesli´ye aktardı. Alican´ın ceza sahası içerisinde müsait durumdaki vuruşunda top yandan auta çıktı.
38´nci dakika Bursaspor öne geçti. Burak Kapacak´ın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı vuruş sonrası top ağlarla buluştu: 2-1.
Bursaspor, Ali Akman ile birlikte 51´inci dakikada farkı 2´ye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte içeriye kat eden İsmail Çokçalış, pasını arka direkteki Recep Aydın´a çıkardı. Recep´in dokunuşu sonrası kale ağzına düşen topu Ali Akman tamamladı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
55´inci dakikada Bursaspor, dördüncü gole çok yaklaştı. Ali Akman´ın pasıyla topla buluşan Recep Aydın, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı, uzak kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.
75´inci dakikada ceza sahasına doğru gönderilen topa Çağatay Yılmaz, kafa vuruşunu yaparken, kaleci uzak kale direğine doğru yönelen topu çelmeyi başardı.
77´nci dakika Burak Asan´ın asistinde Melih Okutan, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.
86´ncı dakikada Çağatay Yılmaz´ın pasıyla topla buluşan Batuhan Kör, skoru 4-2´ye getiren golü kaydetti.Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-31 18:12:37

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