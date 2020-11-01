"Kamu bankalarının yene kredi desteği nefes aldıracak" Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özem Matlı: "KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi zor dönemdeki iş dünyasını rahatlatacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kamu bankalarının yene kredi desteği nefes aldıracak" Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özem Matlı: "KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi zor dönemdeki iş dünyasını rahatlatacak"

İHA

"Kamu bankalarının yene kredi desteği nefes aldıracak" Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özem Matlı: "KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi zor dönemdeki iş dünyasını rahatlatacak"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankaları tarafından KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar hayata geçirilen Mikro İşletmeler Destek Paketi'nin, iş dünyasını bu zor dönemde biraz olsun rahatlatacağını söyledi.
Covid19 salgını ile mücadelede reel sektörü derinden etkileyen sorunların başında finansmana erişim konusunun geldiğini belirten Başkan Özer Matlı, “Pandemi sürecinde nakit sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimizi desteklemek ve en iyi şekilde korumak amacıyla çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bir dizi önlemi hayata geçirdik. Özellikle salgının başında sunduğumuz ‘Nefes Kredisi’ ile ekonomimizin omurgası olan KOBİ’lerimize, içinden geçtiğimiz zorlu dönemde destek olmaya çalıştık. Hükümetimizin güçlü desteğiyle iş dünyasının yanında olan kamu bankaları, küresel piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi ve salgında görülen ikinci dalga nedeniyle dar boğazdan çıkamayan KOBİ’lerimize yönelik yeni bir adım atarak geçtiğimiz günlerde Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni hayata geçirmiştir” dedi.
“Krediyle işletmelerin temel giderleri karşılanacak”
Mikro İşletmeler Destek Paketi’nin KOBİ’lere 100 bin liraya kadar kredi kullanabilme imkânı sunduğunu ifade eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Kredi Garanti Fonu teminatlı olarak açıklanan, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalarımız yararlanabilecek. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak. En fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak olan firmaların kredi limitinin, en az yüzde 90’lık kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla üçüncü kişilere ve satıcılara, havaleEFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece KOBİ’lerimize nefes aldıracak yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacağı gibi oluşacak nakit hareketiyle piyasalar da biraz olsun rahatlayacaktır” diye konuştu.
Başkan Özer Matlı ayrıca Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında firmaların, Nakit İşletme Kredisi’nin yanı sıra, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden de Nakit İşletme Kredisi kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe ...
Pitbulllar 53 tavuğunu telef etti
YEREL HABERLER Pitbulllar 53 tavuğunu telef etti
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
YEREL HABERLER Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz ...
Bagajdaki çocuğu görenler şok oldu Arabanın içinde olması gereken çocuğun bagajda yolculuk etmesi tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Bagajdaki çocuğu görenler şok oldu Arabanın içinde ...
Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı
YEREL HABERLER Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine ...
Pitbulların tavuk katliamı Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek 53 cins tavuğu parçaladı Tavukların sahibi pitbulların sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Pitbulların tavuk katliamı Kümese giren pitbull cinsi ...
Kumar baskınında ceza yağdı
YEREL HABERLER Kumar baskınında ceza yağdı
Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı
YEREL HABERLER Ali Akman 8 maçta 7 gole ulaştı
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 103-104
YEREL HABERLER TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 103-104
İzmir depreminin ateşi Bursa’ya düştü
YEREL HABERLER İzmir depreminin ateşi Bursa’ya düştü
Depremin ateşi Bursa'nın Orhangazi ilçesine de düştü
YEREL HABERLER Depremin ateşi Bursa'nın Orhangazi ilçesine de düştü
TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 - Boluspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 - Boluspor: 2
Bursaspor - Beypiliç Boluspor: 4-2
YEREL HABERLER Bursaspor - Beypiliç Boluspor: 4-2
Bursaspor - Beypiliç Boluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Beypiliç Boluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Karacabey'de tarımsal kalkınmaya destek
YEREL HABERLER Karacabey'de tarımsal kalkınmaya destek
Yıldırım'da yeşil hareket
YEREL HABERLER Yıldırım'da yeşil hareket
Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal: “Evde çok zaman geçirilmesi mobilya sektörünü canlandırdı”
YEREL HABERLER Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal: “Evde çok zaman ...
Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor
YEREL HABERLER Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Boluspor: 1 (İlk yarı ...
Bursaspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor: 0-3
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Sakaryaspor: 0-3
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Enkaz altında zamana karşı yarış Osmangazi Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaşlı kadının kurtarılması için seferber oldu
YEREL HABERLER Enkaz altında zamana karşı yarış Osmangazi Belediyesi ...
"Türk Kızılayı iyilik hareketi ile dünyaya örnek oluyor" Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER "Türk Kızılayı iyilik hareketi ile dünyaya örnek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X