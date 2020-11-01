"Kamu bankalarının yene kredi desteği nefes aldıracak" Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özem Matlı: "KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi zor dönemdeki iş dünyasını rahatlatacak"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankaları tarafından KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar hayata geçirilen Mikro İşletmeler Destek Paketi'nin, iş dünyasını bu zor dönemde biraz olsun rahatlatacağını söyledi.

Covid19 salgını ile mücadelede reel sektörü derinden etkileyen sorunların başında finansmana erişim konusunun geldiğini belirten Başkan Özer Matlı, “Pandemi sürecinde nakit sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimizi desteklemek ve en iyi şekilde korumak amacıyla çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bir dizi önlemi hayata geçirdik. Özellikle salgının başında sunduğumuz ‘Nefes Kredisi’ ile ekonomimizin omurgası olan KOBİ’lerimize, içinden geçtiğimiz zorlu dönemde destek olmaya çalıştık. Hükümetimizin güçlü desteğiyle iş dünyasının yanında olan kamu bankaları, küresel piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi ve salgında görülen ikinci dalga nedeniyle dar boğazdan çıkamayan KOBİ’lerimize yönelik yeni bir adım atarak geçtiğimiz günlerde Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni hayata geçirmiştir” dedi.

“Krediyle işletmelerin temel giderleri karşılanacak”

Mikro İşletmeler Destek Paketi’nin KOBİ’lere 100 bin liraya kadar kredi kullanabilme imkânı sunduğunu ifade eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Kredi Garanti Fonu teminatlı olarak açıklanan, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalarımız yararlanabilecek. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak. En fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak olan firmaların kredi limitinin, en az yüzde 90’lık kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla üçüncü kişilere ve satıcılara, havaleEFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece KOBİ’lerimize nefes aldıracak yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacağı gibi oluşacak nakit hareketiyle piyasalar da biraz olsun rahatlayacaktır” diye konuştu.

Başkan Özer Matlı ayrıca Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında firmaların, Nakit İşletme Kredisi’nin yanı sıra, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden de Nakit İşletme Kredisi kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

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