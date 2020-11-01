Gebelikte bel ağrısı kabusunuz olmasın

Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, gebelikte yaşanan bel ağrısı hakkında önemli bilgiler verdi. Mehmetoğlu, hamilelerin uzun süre oturmaktan ve ayakta sabit pozisyonda kalmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Gebelikte kilo alımı ve uterusun büyümesiyle birlikte lomber lordozun arttığını belirten Mehmetoğlu, "Buna bağlı olarak karın kaslarında uzama ve tonus kaybı, bel kaslarında kısalma ve tonus artışı gelişir. Karın kasları vücut postürünü sağlamada yetersiz kalır, postürü bel kasları tek başına sürdürmeye çalışır. Ağırlık merkezi öne doğru kayar. Tüm bunlar omurgada aşırı yüklenme ve bel ağrısıyla sonuçlanır" dedi.

Kiloya dikkat

Mehmetoğlu, şöyle devam etti: "Akut ağrılı dönemde istirahat, hasta eğitimi, egzersiz, destekleyici korseler, fizyoterapi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleridir. Egzersizler gebelik ayına ve gebenin durumuna göre planlanmalı ve gebeliğinde 4. ayından sonra sırtüstü pozisyonda egzersizler yapılmamalıdır. Hamilelik öncesinde normal kiloda olmak, gebelik sürecinde kabul edilebilir sınırlar içerisinde kilo almak, sırt, bel ve karın kaslarının güçlü olması, yeterli kalsiyum ve D vitamini desteği, sık sık yürüyüş yapmak ve vücudun normal postürünü korumak bel ağrısının önlenmesinde önemlidir. Uzun süre oturmak ve ayakta sabit pozisyonda kalmaktan kaçınmak, gerekirse bir ayak altına basamak desteği kullanmak, otururken bel yastığı kullanmak, sık sık pozisyon değiştirmek, uygun topuk yüksekliğinde ayakkabı kullanmak, solunum ve gevşeme egzersizleri, düzenli yürüyüş ve hamilelik egzersizleri yapmak rahat bir hamilelik süreci geçirmenizi sağlar."

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