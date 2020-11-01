Kahvehanede kumar oynayanlara 56 bin lira ceza



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, polisin baskın yaptığı kahvehanede kumar oynarken yakalanan 12 kişi ile iş yeri sahibine toplam 56 bin lira ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Sinan Bey Mahallesi´ndeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 12 kişi kumar oynarken yakalandı. 12 kişiye kumar oynamaktan 44 bin 100 lira, iş yeri sahibine kumar oynatmaktan 3 bin 180 lira, 10 kişiye de maske takmadıkları için 9 bin lira cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-01 11:01:07



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