Bursaspor, son galibiyet ile nefes aldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Yaşadığı mali kriz nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen ve altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, Beypiliç Boluspor galibiyetiyle birlikte rahat bir nefes aldı.
TFF 1´inci Lig´de bu sezon mütevazi bir kadro kuran Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretini Beypiliç Boluspor maçıyla dindirdi. Üst üste çıktığı iki deplasman mücadelesinde Menemenspor ve Akhisarspor´a mağlup olan Bursa temsilcisi, sahasında Bolu ekibini 4-2 yenerek, puanını da 10´a yükseltti. İç sahada oynadığı ilk iki maçını kaybeden Bursa ekibi, evindeki son iki maçını ise kazanarak umut vaat etti.
Ligde geride kalan 8 haftada, en az bir kez olmak üzere tüm maçlarda rakip ağları havalandıran Bursaspor, Beypiliç Boluspor maçını da boş geçmedi. Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden Bursa temsilcisi, buna karşın son 6 maçında ise kalesini gole kapatamadı. Gollerin tamamı ise, altyapıdan yetişen oyuncular tarafından kaydedilirken, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ilk 11 tercihinde 9 altyapı oyuncusuna şans tanıdı.
Bursaspor, ligin 9´uncu haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor´a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-01 11:50:45
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