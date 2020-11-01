Bursaspor'ya Karşıyaka maçı hazırlıkları başladı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 4 Kasım Çarşamba günü konuk edeceği Karşıyaka maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan Beypiliç Boluspor maçında forma giyen futbolcular 'yenileme çalışmaları' yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-01 12:50:43



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