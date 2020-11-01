Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yılmaz Doğru (26) yönetimindeki 16 KOA 30 plakalı otomobil, Hamza Sezer (24) yönetimindeki 16 BG 646 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Hamza Sezer yaralandı. Sezer, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-01 13:55:22
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