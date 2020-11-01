Eski halterci, bu kez de iş yerlerine ve araçlara zarar verdi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da 3 gün önce İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün spor salonundaki voleybol filesini koparıp, tribün koltuklarını kırarak 30 bin liralık zarara yol açan eski halterci Yusuf M. (24), bu kez de araçlara, tabelalara ve iş yerlerine zarar verdi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eski halter sporcusu Yusuf M., öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Turgutalp, Burhaniye ve Cuma mahallelerinde yürürken elindeki kemerle araçlara vurmaya başladı. Kemalettin Samipaşa Caddesi´ndeki iş yerlerine de vurarak ilerleyen Yusuf M.'ye vatandaşlar da tepki gösterirken, olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polise direndiği görülen Yusuf M.'ye ters kelepçe yapıldı. Polis ekipleri nezaretinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen, ancak burada da etrafa tehditler savuran Yusuf M., müşahede altına alındı.

Yusuf M., 29 Ekim günü de İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü´nün spor salonundaki aletlere zarar verirken güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-01 14:38:13



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