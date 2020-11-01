Bursaspor ara vermeden Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1.Lig’de Boluspor’u 42 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geleceği Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında Karşıyaka ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Boluspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.