Burak Kapacak’ın Karşıyaka maçında oynaması zor

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Boluspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’ın MR’ı çekilecek. Genç futbolcunun, Çarşamba günkü Karşıyaka ile oynanacak Türkiye Kupası maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

TFF 1.Lig’in 8’inci haftasında oynanan BursasporBoluspor maçında sakatlanan Burak Kapacak’ın tedavisine başlanıldı. Yeşil beyazlı takımın bugünkü idmanına çıkmayan 21 yaşındaki futbolcunun, net durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Ofansif yönde Bursaspor’a büyük katkılarda bulunan Burak Kapacak’ın, Çarşamba akşamı Karşıyaka ile oynanacak olan Türkiye Kupası maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Mustafa Er’in de Burak Kapacak’ı riske atması beklenmiyor.

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