Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, gözyaşları ile toprağa verildi.

İzmir´de meydana gelen depremin ateşi, Bursa´nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir´in Bayraklı ilçesinde yaşayan HasanBahriye İnan çiftinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, Bayraklı´daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalandı. Küçük Elif yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

22 SAAT SONRA ULAŞILDI

Depremin meydana geldiği sırada işte olan anne ve baba sarsıntının hemen ardından geldikleri evlerinin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadı. Talihsiz Elif´in cansız bedenine, yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Elif İnan´ın, 14 yaşındaki ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve geldikleri, Aylin'in evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, Elif İnan´ın tek başına eve çıktığı öğrenildi.

YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI

Elif İnan´ın cenazesi, gece saatlerinde Orhangazi ilçesine getirildi. Çeltikçi Mahallesi´nde bulunan köy meydanındaki cenaze töreninde anne Bahriye İnan, baba Hasan İnan ve depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin İnan gözyaşlarına boğuldu. Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna'nın kıldırdığı cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve binlerce vatandaş katıldı. Elif İnan, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Cenazede güçlükle ayakta durabilen anne Bahriye İnan, gözyaşları içerisinde kızını kurtaramadıklarını söyleyerek büyük üzüntü yaşadı.

Baba Hasan İnan ise, oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuru yapmasına rağmen bir şey yapılmadığını dile getirerek, "Özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum. Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüt yapalım. Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı" dedi.

Baba İnan, "Benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-11-01 17:43:30



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