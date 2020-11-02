Bursa merkezli toplam 4 ilde FETÖ operasyonu 2’si mahrem imamı, toplam 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2’si mahrem imamı olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında terör örgütü mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifadeler bulunan ve Bursa’da ankesör/büfe telefonlarından mahrem imamlarınca periyodik olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

14 şüphelinin yakalanması için bugün Bursa merkezli, Ankara, İstanbul ve Osmaniye toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 2 mahrem imamı, 1 açıkta astsubay, 1 emekli astsubay, 8 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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