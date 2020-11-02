Beton mikserine tutunan bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Abdulselam UĞUR-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da beton mikserine tutunarak giden bisikletli 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa´da iki bisikletli, sabah saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu 11 Eylül Bulvarı´nda, beton mikserine tutunup ilerlemeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 50 kilometre hızla giden mikserin arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan, geçen günlerde aynı bisikletlilerin Kestel-İnegöl ilçesi arasındaki Eskişehir yolunda, TIR´ın dorsesine tutunarak ilerlemesi vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR, İsmail Hakkı SEYMEN

2020-11-02 09:35:48



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