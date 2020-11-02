Metroda 'Neden sarılıyorsun?' kavgası



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da metroda bir erkek yolcu, birbirine sarılan çifte, "Kötü örnek oluyorsunuz, birbirinize girmişsiniz" deyince, taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Nilüfer ilçesinde sefer yapan metroda yaşanan kavga, iddiaya göre şöyle gelişti: Hareket halindeki metroda birbirine sarılan çifte, bir erkek yolcu, "Yanlış davranıyor, kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi. Çift de "Ne diyorsun sen?" yanıtını verdi. Çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı. Yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-02 10:54:05



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