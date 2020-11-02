Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´de son olarak oynadığı Beypiliç Boluspor mücadelesinde üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, Kasım ayında zorlu karşılaşmalar oynayacak.
4 Kasım Çarşamba günü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Karşıyaka´yı ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken; ligde de ivme yakalamayı hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada, sahasında Karşıyaka´yı sorunsuz geçmeyi planlayan Bursa ekibi, sonrasında Ankaraspor deplasmanına çıkacak. 16´ncı sıradaki rakibinin 6 puan önündeki Bursaspor, bu sezon ilk kez ligde üst üste iki maç kazanmayı amaçlıyor.
TFF 1´inci Lig´in 10´uncu haftasında ise Bursaspor´un konuğu Adanaspor olacak. Lige iyi bir başlangıç yaparak 12 puan toplayan Adana temsilcisi, ligde de Bursa ekibinin 3 basamak üzerinde yer alıyor. Kasım ayının son haftasında ise Bursaspor, İzmir´de Altay´a konuk olacak. Ligde Giresunspor ve Tuzlaspor maçları, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen İzmir ekibi, mevcut puan cetvelinde 6 maçı geride bırakırken; iki maçı eksik olmasına karşın Bursaspor ile aynı puanda yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-02 11:32:55
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