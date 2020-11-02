Osmangazi’de bozulan yollara makyaj

Osmangazi’nin dört bir yanındaki eskiyen ve bozulan yollarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’ndeki 799. Sokağı asfaltlayarak yeniledi.

Osmangazi Belediyesi, kent içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için cadde ve sokakların eskiyen asfaltlarını yeniliyor. Osmangazi’nin değişik bölgelerinde asfaltlama yapan belediye ekipleri, Yunuseli Mahallesi’ndeki 799. Sokak’ın bozulan zeminini asfaltlayarak yeniledi. 250 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde olan sokağın asfaltlanması için toplam 500 ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında Yunuseli Mahallesi’ndeki 799. Sokak’ın bozulan zeminini yeniledik. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı daha kaliteli hale getireceğiz” diye konuştu.

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