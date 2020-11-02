Macron'un fotoğrafını, sosyal mesafe işaretlemelerine yapıştıran eczacı: Tepkimizi gösterdik



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafeyi belirten işaretlemelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı. Eczacı Özgür Dabak, "Fransa´da milyonlarca Müslümanlar var. Bu sadece Türkiye´ye yapılmış değil tüm İslam âlemine yapılmış bir hakarettir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine yurt genelinde tepkiler yükseldi. İnegöl ilçesinde ise, bir eczacı, eczanesindeki sosyal mesafeyi belirten ve üzerinde durmaları gereken işaretlemelere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Macron'un fotoğrafının yer aldığı görselde, yüzünün üzerinde ayak izinin bulunması ve 'Burada durun' yazması dikkat çekti. Eczaneye ilaç almaya gelen vatandaşlar ise durumu memnuniyetle karşıladı.

`İSLAM ÂLEMİNE YAPILAN BİR HAKARET´

Bu sadece Türkiye´ye değil İslam âlemine yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Eczacı Özgür Dabak, "Bu yapıştırma çalışmasını yapmamızın nedeni içinde bulunduğumuz durum. Son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron´un Allah resulü ile ilgili yapılan karikatürleri desteklemesi ve bunları düşünce özgürlüğü olarak nitelendirmesi ve bir takım hakarete varan sözler söylemesi tepkimizi çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız da Fransız ürünleri ile alakalı boykot çağrısında bulundu. Biz de geçen akşam nöbetçiydik. Sosyal mesafeyi belirten yapıştırmalarımız eskimişti. Sosyal medyada çok gördüğümüz Macron´un ayak izi olan bir fotoğrafı vardı, o fotoğrafı alıp üzerine burada durun yazısını yazarak tepkimizi gösterdik. Çünkü aynı şeyi kendisinin nasıl yaptığını görmesi için yaptık. Bunu durup dururken yapmadık. Devlet binalarında peygamber efendimiz ile dalga geçen karikatürleri bunlar yayınladılar. Bu yaptıklarının aynısını görmeleri için yaptık. Yoksa bizim Fransız halkı ile bir derdimiz yok. Fransa´da milyonlarca Müslümanlar var. Bu sadece Türkiye´ye yapılmış değil tüm İslam âlemine yapılmış bir hakarettir. Biz hem biraz esprili olsun hem de akılda kalması için bu şekilde bir şey yaptık" dedi.

Dabak, "Bundan sonra din adına konuşurken daha dikkatli olunmalı. Bizlerde dinimiz için saygı bekliyoruz. Bizler çocuklarımıza İsa ve Musa isimleri veriyoruz. Müslümanlardan kimse terbiyesizlik saygısızlık göremez böyle bir ümmet değiliz" ifadelerini kullandı.

OLUMLU TEPKİLER ALDI

Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını belirten Dabak, "Müşterilerden o gün çok hoş tepkiler aldık. Bir ara nöbette karı koca içeri girdi bir şey almayacağız sadece Macron´un üzerine basıp gideceğiz dediler. Çalışma arkadaşlarımızdan biri yerleri silerken müşterilerimizden biri tepki gösterdi Macron´un üzerini silme diye. Halkımızda bu tip konularda birlik olabiliyor. Halkımızdan çok hoş destek geldi. Buda bizim kutsalımıza ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Bu da bizi açıkçası mutlu etti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-02 12:46:07



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