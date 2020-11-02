Eskiaraağaç pandemide vatandaşların kaçış noktası oldu

Karacabey'in en önemli turizm lokasyonlarından biri olan ve Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye tek köyü olan Eskikaraağaç, pandemi sürecinde sunduğu sosyal mesafeli tatil imkânı ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların pandemi kuralları çerçevesinde, doğa ile iç içe bir hafta sonu tatili için Eskikaraağaç’ı tercih ediyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan da hafta sonu Eskikaraağaç’a yaptığı ziyarette, vatandaşlarla sohbet ederek bir yandan Eskiarağaç’ın güzelliklerini paylaştı, bir yandan da tüm dünyada süren korona virüse karşı mücadele konusuna dikkat çekti.

Tedbirler titizlikle uygulanıyor

Özkan yaptığı açıklamada, “Eskikaraağaç leylek köyümüz, pandemi sürecinde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Özellikle sosyal mesafe kurallarına elverişli geniş alanları ile temassız ve doğayla iç içe bir hafta sonu için vatandaşlarımız buraya yoğun ilgi gösteriyor. Bizler de bu süreçte gerekli hijyen kurallarını denetliyor ve sahada uyguluyoruz. 3T vizyonumuzun en önemli parçalarından biri olan turizm konusunda attığımız kararlı adımlar neticesinde Karacabey, her yönüyle çekim merkezi olmaya devam ediyor” dedi.

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