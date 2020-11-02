Bursa'da doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-02 14:07:10



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