Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, E.O. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi gözaltına aldı. E.O. isimli kişinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.O. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.