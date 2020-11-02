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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide Bursa’ya fotoğraflarla yolculuk

İHA

Pandemide Bursa’ya fotoğraflarla yolculuk

Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’in çalışmalarından derlenen ve pandemi döneminin Bursa’sını anlatan sergi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle ‘Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı. ‘Hayatın durduğu günler: Pandemide Bursa’ başlığıyla düzenlenen ve 115 fotoğraftan oluşan sergi, 14 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.
Yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’nın her alanda daha yaşanabilir olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat işlerinde de hız kesmiyor. Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan ve 1.2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Bursa’da oluşturduğu etki, fotoğraflarla gözler önüne serildi. Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’in çektiği 12 bin kareden özenle seçilen ve pandemi döneminde Bursa’nın sosyal hayatını konu edinen 115 çalışma, Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen serginin açılışı, Başkan Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın katıldığı törenle yapıldı.
2M, 1T kuralına dikkat
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar salgından dünya genelinde 47 milyon kişinin etkilendiğini ve 1.2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye’de de 14 milyonu aşkın test sonucu 375 bin civarında hasta belirlendiğini kaydeden Başkan Aktaş, bu süreçte 10 bin 252 kişinin hayata gözlerini yumduğunu ifade etti. Covid19 nedeniyle vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Aktaş, “Sağlık bakanlığımızın her gün açıkladığı veriler doğrultusunda, salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tamamen atlatılmış bir süreç olmadığı için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu dönemde ‘2m 1t’ kuralını asla ihmal etmememiz gerekiyor. Yani maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya devam edeceğiz” dedi.
“Önemli roller üstlendik”
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, valilik ve kaymakamlıklarla koordineli bir şekilde Bursa’da salgınla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Sokak dezenfeksiyonundan sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Kontrollü normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi yaşadığımız kayıpların hepsini inşallah kısa sürede ziyadesiyle geri alacağız. Ülke ve millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe, Rabbim bizlerin önünde nice kapılar açacaktır” diye konuştu.
2 hafta açık kalacak
Başkan Aktaş, ‘Hayatın durduğu günler: Pandemide Bursa’ isimli sergiye herkesi beklediklerini söyledi. Bursalı Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’in sürecin ilk evresinde, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Bursa’yı karış karış gezdiğini ve kadim şehrin sessizliğini fotoğrafladığını kaydeden Başkan Aktaş, “Yaklaşık 12 bin fotoğraf karesinden en çarpıcı olan 115 tanesini bu sergi aracılığıyla hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Pandemi sürecindeki Bursa’nın yalın halini merak eden tüm vatandaşlarımızı 2 hafta açık kalacak sergimize bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Birlikberaberlik vurgusu
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise yaklaşık 1 yıldır dünyayı, 8 aydır da Türkiye’yi etkileyen salgınla ilgili devletmillet birlikte mücadele verdiklerini söyledi. Türkiye’nin son 10 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının salgınla mücadelede çok önemli rol oynadığını dile getiren Esgin, toplumsal dayanışmanın da sürece katkı sağladığını ifade etti. Sergide yer alan ve yürek burkan, boş Bursa sokaklarına ait fotoğrafların tarihe bir anı olarak kaydedilmesini fakat bu dönemin unutulmamasını dileyen Esgin, “Bugünlerde sergilediğimiz birlik ve beraberlik ruhunu unutmayalım ki geleceğe sağlam bir adım atalım” ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da fotoğraflara bakıldığında, Bursa’nın ‘insansız’ ne kadar boş ve sokakların öksüz olduğunun net olarak görüldüğünü kaydetti. Dr. Yavuzyılmaz, pandeminin toplumun tamamını etkileyen bir süreç olduğunu vurgulayarak, temizlikmaske ve mesafe uyarısı yaptı.
67 aylık bir çalışmanın ürünü
Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren de dünyada az görülecek bir süreci kayıt altına aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Proje ortağı Serpil Savaş ile birlikte 67 aylık bir çalışmanın Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde vücut bulduğunu kaydeden Beceren, “İnsanlık yaşamında zor ve nadir görülen bir süreç. Gelecek kuşaklara borcumuz olan belge ve iz bırakmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak için görsel oluşturmak, bir içgüdüsel dışavurum oldu benim için. Şehirdeki insansızlık çok farklı duygular yaşattı bize. Bursa için iyi bir kayıt. Projenin arkasındaki büyük güç olan Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan Aktaş’a çok teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, serginin açılışını birlikte yaptı. Başkan Aktaş, günün anısına Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’e ‘üzerinde Bursa figürlerinin yer aldığı’ ipek tablo hediye etti. Beceren de Başkan Aktaş’a, Büyükşehir Belediyesi’nin halkın moral seviyesini yükseltmek için pandemi döneminde gerçekleştirdiği kültürsanat etkinliklerinde çekilmiş bir fotoğrafını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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