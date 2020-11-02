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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şadırvanlı Han’da kültür sohbetleri

İHA

Şadırvanlı Han’da kültür sohbetleri

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Kayhan Mahallesi’ndeki Şadırvanlı Han, kültür ve eğitim merkezi olarak etkinlikleri sürdürüyor.
Tarihi Kayhan Çarşısı’nda Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Şadırvanlı Han, Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokolün ardından her hafta farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı programda Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derda Küçükalp, “Türkiye’de Demokrasi” konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Küçükalp, Türkiye’nin siyasi gündeminin yanı sıra Türkiye’de demokrasinin gelişimi, demokrasiye geçişte yaşanan süreçler ve demokrasi meselesinin temelindeki sıkıntıları sosyolojik nedenleriyle birlikte ele aldı.
Türkiye’de demokrasiye geçiş sürecini anlatırken imparatorluktan cumhuriyete geçiş süreci hakkında kronolojik olarak bilgiler veren Prof. Dr. Derda Küçükalp, “Türkiye olarak, parlamento tecrübemiz,+ Meşrutiyet Dönemi’ne kadar dayanıyor. Bizim böyle bir parlamento geleneğimiz var. Ardından 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı geliyor. Sonrasında tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş süreçleri yaşanıyor. Demokrasi, cumhuriyetin nihai sonucudur. Dönem dönem bu demokrasiye müdahalelerin olduğunu görüyoruz. 1960 Askeri Darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 Askeri Darbesi gibi Türkiye’de demokrasinin gelişimi sırasında darbeler yaşandı. Dönüp baktığımızda bu darbelerin arkasında hep aynı gerekçe var; ‘Halk yanlış tercih yapıyor, ülkeyi tehlikeye atıyor’. Bu gerekçelerin yanı sıra tabi ki dış faktörler de var. Sonrasında yine aynı şekilde 28 Şubat postmodern darbesi, 27 Nisan Emuhtırası ve 15 Temmuz darbe girişimi geliyor” dedi. Siyasi rejimlerde halkın rızasının çok güzel bir şey olduğuna dikkat çeken Küçükalp, “Halkın seçimi ve demokrasi, iktidarların denetlenmesini ve gücü suiistimal etmemesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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