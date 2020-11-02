Sosyal mesafeyi unutup, 'Bul karayı al parayı' oyununa daldılar

Derya EVRENAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da `Bul karayı al parayı´ oynayan kalabalık, sosyal mesafeyi unuttu. O anlar cep telefonuyla görüntüleyen kişinin yanındaki çocuğun 'Bunlar sosyal mesafeye uymuyor ki´ demesi dikkat çekti.
Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı´nda dün, 'Bul karayı al parayı' oynatan kişilerin etrafını bir anda vatandaşlar sardı. Hızla artan kalabalıkta sosyal mesafe unutuldu. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, oyun oynayan kalabalığı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü çeken kişinin yanındaki çocuğun arkadan "Bunlar sosyal mesafeye uymuyor ki sosyal mesafe nerede" demesi ise dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Abdulselam UĞUR
2020-11-02 16:21:56
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