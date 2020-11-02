Yıldırım'da korona virüs tedbirleri sürüyor

Yıldırım’da yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, vatandaşların sağlığının korunması için dezenfekte uygulamalarını sürdürüyor.

Düzenli aralıklarla devam eden hijyen çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdüren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı gece gündüz dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Pandemi ile mücadelenin başladığı dönemden bugüne kadar 350 cadde ve sokakta yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, 12 bin 540 çöp konteynerinin de dezenfektesini gerçekleştirdi. Vatandaşların bir arada bulunduğu park ve dinlenme alanlarında 10 bin 50 dezenfekte çalışması yürüten ekipler, mahalle konağı ve aile sağlığı merkezlerinde 100 dezenfekte çalışması ortaya koydu. Resmi ve özel kurumlarda bin 287 dezenfekte çalışması yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak amacıyla Yıldırım’daki tüm kamu ve özel teşebbüs hastanelerinde temizlik ve hijyen çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

İlçe sakinlerinin sağlığını tehdit eden tehlikeye karşı önemlerini alarak riski en aza indirmek için çalışmalarına ara vermeden yoğun olarak devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Salgın bu noktada yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar yüklüyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Geride kalan aylarda vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız dezenfekte ve yıkama çalışmalarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında, pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gecegündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden başlayarak ilçemizin her noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan sağlık neferlerimizin ve hemşehrilerimizin virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak amacıyla ilçemizdeki tüm kamu ve özel teşebbüs hastanelerinde temizlik ve hijyen çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

Salgın riskinin bir an önce ortadan kalkması için vatandaşlara tedbirlere ve uyarılara uyma çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, “Sağlık çalışanlarımız türlü fedakarlıklarla insanlarımızı hayatta tutmak için evlerinden, ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalarak adeta virüsle savaşırken, vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu noktada hemşehrilerimizin temel önceliği maske, mesafe, hijyen kurallarına eksiksiz uymak olmalı. Virüsle savaşta bu temel kurallar salgının yayılmasını önlemede oldukça büyük önem arz ediyor. Bunun yanında kalabalık ortamlarda kapalı alanlarda uzun süre bulunmak büyük risk. Ev ziyaretleri, hasta ziyaretleri, taziyeler de salgın riskini artıran durumların başında geliyor. Bu ziyaretleri yaparken sevdiklerimize iyilik yapmıyoruz, hem kendimizi hem de sevdiklerimizin sağlığını, hayatını tehdit ediyoruz. Bu minvalde hemşehrilerimizden ricam, Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın uyarılarına riayet etmeleridir. Biz güçlü bir millet olarak bu zorluğu da birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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