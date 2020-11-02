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Küfreden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

DHA

Küfreden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Veyis Fikret Durmazer (22), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Çetin Can'ı (32) kendisine küfrettiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Durmazer, tutuklandı.
Olay, önceki akşam, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan Çetin Can, Veyis Fikret Durmazer'in evine gitti.
İkili arasında daha çıkan tartışmada Veyis Fikret Durmazer, Çetin Can'ı kalbinden bıçakladı. Can, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin Can, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin Can, hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Veyis Fikret Durmazer'i Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde yakaladı. Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Durmazer, ifadesinde Çetin Can'la aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, "Evime geldi. Tartışmaya başladık, Küfredince kendimi kaybettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmazer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-11-02 17:38:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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