Bursa'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü İsmail Durgut (78) ve eşi Kafiye Durgut (75), arazi motosikletiyle ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Kararan havayla birlikte eşiyle eve dönmek için ATV ile yola çıkan İsmail Durgut, rampada aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen araçtaki sürücü ile eşi ağır yaralandı. Yaralı çift olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren İsmail Durgut, 15 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

2020-11-03 10:33:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.