Dinlenme tesislerinde çaldığı bilgisayarı Bursa'da satmak isterken yakalandı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BALIKESİR´in Susurluk ilçesindeki dinlenme tesisinde mola veren otobüse yolcu gibi binen O.E. (37), dizüstü bilgisayar ve cüzdanı çalıp, kayıplara karıştı. Polis tarafından geldiği Bursa´da yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Ekim´de Balıkesir´in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan M.M.S. (76), otobüs Susurluk'ta dinlenme tesisine girince ihtiyaçlarını gidermek için tesise girdi. O sırada yolcu gibi otobüse giren 1 kişi, M.M.S.´nin oturduğu koltuğun üstündeki bagajdan dizüstü bilgisayar ve cüzdanını alarak kaçtı. M.M.S., otobüsten ineceği sırada bilgisayarının yerinde olmadığını fark etti. Muavinle birlikte otobüsün her yerini aramasına rağmen bilgisayarını bulamayınca da durumu polise bildirdi.

AYNI YÖNTEMLE ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin O.E. olduğunu ve bilgisayarı satmak için Bursa´ya geldiğini tespit etti. Ekipler O.E.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O.E.´nin üzerinde yapılan aramada farklı modelde bir dizüstü bilgisayar daha ele geçirildi. Bu dizüstü bilgisayarın da Eskişehir'de yaşayan K.Ö.'ye (20) ait olduğu ve Afyon dinlenme tesislerinde aynı yöntemle çalındığı tespit edildi. Şüpheli O.E.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirmek amacıyla sürekli dinlenme tesislerini seçtiği ve otobüslere yolcu gibi binerek yolcuların eşyalarını çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan O.E.´nin dizüstü bilgisayarı çaldıktan sonraki anları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, O.E.´nin otobüsten inince elindeki boş dizüstü bilgisayar çantasını yol kenarında bulunan kıyafet yardım kutusuna attığı da görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-03 11:06:55



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