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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Fakir Baykurt Öykü Ödülü”nün sahibi belirlendi

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Ödülü"nün sahibi belli oldu. 245 kişinin toplam 490 eserle katıldığı yarışmada Vildan Külahlı Tanış "Uzun Düz Çizgiler" isimli öyküsüyle ödüle değer görüldü.

“Fakir Baykurt Öykü Ödülü”nün sahibi belirlendi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Ödülü”nün sahibi belli oldu. 245 kişinin toplam 490 eserle katıldığı yarışmada Vildan Külahlı Tanış “Uzun Düz Çizgiler” isimli öyküsüyle ödüle değer görüldü.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Öykü Ödülü Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü.
2020 yılının yazarı seçilen Fakir Baykurt adına düzenlenen yarışmaya başvurular 4 Eylül’de sona erdi. Halkın Fakir Baykurt’u yakından tanıması, ondan ilhamla yeni eserler üretmesi amacıyla düzenlenen “Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Ödülü”ne 245 kişi 490 eserle başvurdu. Seçici kurulu oluşturan Ayşe Sarısayın, Feyza Hepçilingirler, Kemal Varol, Nahit Kayabaşı ve Şafak Baba Pala eserleri titizlikle inceledi.
Seçili kurul puanlama yaparken öncelikle, modern öykücülüğümüzün 1890’lı yıllardan günümüze uzanan süreçte oluşturduğu birikim ve ulaştığı genel düzey, değişik dönemlerdeki yönelişleryenilikler ve Fakir Baykurt’un da içinde olduğu önemli yazarlarımızın ortaya koydukları öykü anlayışları/öykü dünyalarını göz önünde bulundurdu. Yarışmaya katılan öykülerin bu çerçevede değer taşıyıp taşımadığına, öykü sanatının temel öğelerini içerip içermediğine, gerçekliğe uygunluğuna, dil bilincine, anlatım özelliğine, karakteratmosfer yaratma başarısına bakılarak buna göre karar karar verdi. Ayrıca, edebiyatımızın büyük yazarlarından biri olan Fakir Baykurt’un, toplumcu gerçekçi çizgide kendine özgü kıldığı ve yapıtlarıyla örneklediği “ilerici/eylemci” yazınsal anlayışının seçici kurul tarafından göz önünde tutulduğu açıklandı.
Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonrasında Vildan Külahlı Tanış “Uzun Düz Çizgiler” isimli öyküsüyle büyük ödüle değer görüldü.
Seçici kurul ayrıca Ayla Burçin Kahraman’ın “Köse”, Saliha Ferşadoğlu İlhan’ın “Sokak Beni Deliliğe Çağırıyor”, Aslı Ilgın Uyurkulak’ın “ Leydi Göl”, Aysun Ündal’ın “Nöbet”, Meral Adalı’nın “Kadın Tuzluğu”, Serkan Gülpınar’ın “Mızrap”, Onur Akbaba’nın “İmece Sessizliği”, Sevim Çiçek’in “Civan Buradadır Nasıl Geleyim”, isimli eserlerini mansiyona değer gördü. Büyük ödülün sahibine 3 bin TL, mansiyon alanlara da 1000’er TL ödül verilecek.
Ayrıca ödüle başvuran eserlerden 13’ü de yayınlanmaya değer bulundu. Gencay Çubuk’un “Toy Tozu”, Hale Çelik’in “Sus”, Asuman Ali’nin “Donmuş Sesler”, Meryem Şahin’in “Bekleyiş”, Ceren Sağdıç Özhan’ın “Bilindik Hikaye”, Pelin Ergül’ün “Asma Ağladı”, Duygu Harmancık Karagülle’nin “Hayriye”, Sevil Günay Varol’un “Maşenka”, Deniz Çağlar’ın “Hamama Yılan Girmiş”, Ufuk Nergiz’in “Sandık”, Şeyma Yol Kara’nın “Beklenmeyen Bir Anın Hızla gelişi”, Hakan Karakoca’nın “ Bay Pino Yaşamalı” ve Üzeyir Karahasanoğlu’nun “Bavul” isimli eserlerinin de Nilüfer Belediyesi tarafından yayınlanacağı açıklandı.

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