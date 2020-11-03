Pazarda cep telefonu hırsızları suçüstü yakalandı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da semt pazarında bir kadının cep telefonunu çalan S.K. (53), S.K. (37) ve M.B. (23), güven timlerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerden M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, cumartesi günü merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi´ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazar yerinde devriye gezen güven timleri ekipleri, bir kadının cep telefonunu çalan S.K., S.K. ve M.B.'yi fark ederek, hemen duruma müdahale etti. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli kadın ekiplerce gözaltına alınırken, cep telefonu sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.K. ile S.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-03 12:08:52



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