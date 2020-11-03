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Bursa'da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü cumartesi sabahı açık olacak

İHA

Bursa'da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek sınav için saat: 07.00 10.00 arasında açık bulundurulacak.

Bursa'da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü cumartesi sabahı açık olacak

Bursa'da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek sınav için saat: 07.00 10.00 arasında açık bulundurulacak.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2020İSG) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü; 7 Kasım 2020 Cumartesi günü 07:0010:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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