Ayda bebeğin ilk isteğini Köfteci Yusuf yerine getirdi

İzmir’de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan Ayda bebek hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilere köfte ayran istediğini duyurmasının ardından Köfteci Yusuf, Ayda bebeğin isteğini yerini getirdi. Köfteci Yusuf’un yaptığı paylaşımda, “Canın her köfte ve ayran istediğinde biz seve seve getireceğiz” denildi.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin’in ambulanstaki görüntüleri tüm Türkiye’nin yüreğini ısıttı. Sağlık görevlisinin, "Ne istiyorsun canım?" sorusu üzerine Ayda, “Köfte ve ayran” cevabını verirken 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin masum isteğine Köfteci Yusuf karşılıksız kalmadı. Köfteci Yusuf’tan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi, “İnanılmaz kurtuluş sonrası isteği sorulduğunda köfte ve ayran isteyen Ayda bebek için çalışanlarımız köftelerimizi ve ayranlarımızı ulaştırmak için yola çıktı. Tüm kalbimiz seninle, ülkemize ne güzel hediyesin Ayda! Canın her köfte ve ayran istediğinde biz seve seve getireceğiz. Güzel bir ömrün olsun. Enkazda ulaşılamayan canlar için umudumuzu yitirmedik.”

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