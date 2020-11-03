Nilüfer’de İzmir için dayanışma

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi depremle sarsılan İzmir’in yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenledi. Bölgede afetzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin toplandığı kampanyaya Nilüferliler büyük ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, İzmir depreminin hemen ardından afet bölgesine yapılacak yardımlar için kısa sürede harekete geçti.

Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kent Konseyi ve kentteki sivil toplum örgütleriyle görüşerek yapılabilecek yardımlar konusunda bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla oluşturulan Afet Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı ihtiyaç listesi Nilüfer Kent Konseyi’ne gönderildi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi de bu ihtiyaç listesi doğrultusunda Nilüfer’de iki gün süren bir dayanışma kampanyası başlattı. 2 ve 3 Kasım tarihlerinde sürdürülen kampanya kapsamında isteyen vatandaşların, listede yer alan uyku tulumu, uyku matı, biberon, emzik, çorap, patik, çocuk maması, hasta ve çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, sabun, dezenfektan, kolonya, pilli aydınlatma ve pil gibi ihtiyaç malzemelerini Nilüfer Kent Konseyi’ne bırakabilecekleri duyuruldu.

Kampanyaya Nilüferliler büyük ilgi gösterdi. İki gün boyunca çok miktarda ihtiyaç malzemesi Nilüfer Kent Konseyi’nde toplandı. Hiç kullanılmamış eşyalardan oluşan yardım malzemeleri TIR’la İzmir’e gönderilecek.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, malzemelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi’nin organize ettiği Afet Koordinasyon Kurulu’na teslim edileceğini belirterek, Nilüfer’de büyük bir dayanışma örneğinin sergilendiğini ifade etti. Karagöz, “Nilüferliler, İzmirliler’in yanında olduklarını gösterdi. Çok kısa zamanda fazla miktarda yardım malzemesi toplandı. Dileğimiz bir nebze de olsa afetzedelerin yaralarını sarabilmek. Nilüferliler, sadece Bursa’da değil Türkiye’nin her köşesinde yaşanan bütün sorunlara çözüm üreterek mağdurların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

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