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Bursa'da 65 yaş üstüne yeni yasak kararı... Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması

İHA

Bursa'da 65 yaş üstüne yeni yasak kararı... Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Bursa'da hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı kararların alındığını açıkladı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi ve 21.03.2020 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 tarih 9138 sayılı genelgesi ve 10.06.2020 tarih 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile söz konusu kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu kapsamda;
İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;
İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.11.2020 tarih ve 135 sayılı kararı ile;
1.10.06.2020 tarih 79 sayılıİl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan “sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.0020.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine” kararının iptaline,
2.17.08.2020 tarih 117 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 2’nci,3’üncü ve 7’nci maddelerinin iptaline,1,4,5,6,8 ve 9. maddelerinde alınan kararların devamına,
3.İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:0016:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine ve bu saatler dışında kalan saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına,
4.Karantinada olan kişilerin takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı vb.) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşlerinde özel araçlarını kullanabilmelerine,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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