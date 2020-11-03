Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmelerine ve bu saatler dışında sokağa çıkmasının yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca; karantinadaki vatandaşların, takip süresi içerisinde ateş, solunum semptomlarının gelişmeleri halinde tıbbi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşlerinde özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-03 15:56:56



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