Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

Evimin altında fay hattı var mı?

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Uludağ eteklerine öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor. Yaşlı kadının bulunması için bölgeye çok sayıda aramakurtarma ekibi sevk edildi.

Öğle saatlerinde mantar toplamak için Uludağ'da bulunan ormanlık alana giden Zübeyde Aydoğdu, gece saatlerine kadar geri dönmeyince endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekibi sevk edildi. Mahallelinin de yardımıyla bölgede geniş çaplı aramakurtarma çalışması başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-11-04 00:04:47



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