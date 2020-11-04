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Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor (2)

DHA

Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor (2)


ARAMA ÇALIŞMALARINA 10 SAAT SONRA ARA VERİLDİ
Bursa Uludağ´da mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Zübeyde Aydoğdu (80) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede termal kameralı drone ile inceleme yaptı. Bölgede geniş çaplı çember oluşturan ekipler alanı daraltarak 10 saatlik çalışma yürüttü ancak Aydoğdu´ya ait bir ize rastlanmadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalara, sabah havanın aydınlanması ile yeniden başlanacağı belirtildi.
'DEVLETİMİZ ÇAĞIRDIĞINDA YERİMİZDE DURAMIYORUZ'
Bölgede arama çalışması yürüten ANDA Arama Kurtarma ekibi personeli Murat Çalışkan İzmir´deki enkaz çalışmalarından buraya geldiklerini belirterek, "Akşam saatlerinde AFAD´dan gelen çağrı ile buraya geldik. Arama faaliyetlerini sürdürdük ancak bu saate kadar herhangi bir ize rastlamadık, sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma faaliyetlerine başlayacağız. Cuma günü depremi haber aldığımızda İzmir´e gittik dün geceye kadar da orada faaliyet halindeydik artık yorulmuştuk. Bursa´ya döndüğümüzde AFAD´ın çağrısı üzerine tekrar faaliyete geldik, devletimiz çağırdığında yerimizde duramıyoruz. Ayla bebeğin son gün bizim arkadaşlarımız tarafından bulunması bize moral oldu, biz de o moralle gücümüzü topladık geldik. Yorgunluğumuz tatlı bir yorgunluk, inşallah yarın teyzemizi de buluruz."  açıklamasında bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-11-04 07:09:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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