Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasına takılan çocuklar canlarını hiçe saydı Çocukların tramvay arkasında metrelerce süren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da yaşları küçük 3 çocuk hareket halindeki tramvaya asılarak seyahat etti. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kent MeydanıHeykel arasında T1 hattında çalışan tramvaya asılarak seyahat eden 3 çocuk görülüyor.
Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Darmstad caddesi üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan ipek böceği olarak bilinen T2 tramvayının arkasına takılan 810 yaşlarındaki 3 erkek çocuk yürekleri ağızlara getirdi.
Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Ölüme davetiye çıkaran çocuklar trafiğin yavaşlamasıyla tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.