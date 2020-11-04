Harmancık'ta su kesintisi

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

BUSKİ'den yapılan açıklamada; "Harmancık İlçesi Merkez Mahallesinde yapımı devam eden Doğalgaz ve UEDAŞ çalışmaları kapsamında Merkez mahalle, Ece mahallesi ve civarında 04.11.202030.11.2020 tarihleri arasında 08:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır" denildi.

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