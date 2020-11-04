Durakta bekleyen kızın telefonunu böyle çaldılar Hırsızlardan birisi perdeleme yaptı, diğeri el çabukluğuyla genç kızın çantasını çaldı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da durakta bekleyen 19 yaşındaki kızın cep telefonunu çalan hırsız güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlardan birisinin perdeleme yaparken, diğerinin çantayı el çabukluğuyla çaldığı güvenlik kamerasından ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde 19 yaşındaki M.K.'nın çantasından otobüs beklediği esnada perdeleme yapılarak cep telefonu çalınması olayı aydınlatıldı. Müştekinin müracatı üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek daha önceden suç kaydı bulunan 29 yaşındaki N.H. isimli şahsı yakaladı. Operasyonda cep telefonu da ele geçirilirken, sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.