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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kutlanacak

İHA

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kutlanacak

Bursa’da 39 Kasım Organ Bağışı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, her yıl organ bağışına dikkat çekmek ve organ nakli olmayı bekleyen binlerce hastaya umut olabilmesi maksadıyla kutlanan 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de organ ve doku bekleyen hasta sayısının her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Yapılan bağışların sayısının yetersiz olması birçok hastanın organ nakli yapılamadan vefat etmesine neden olmakta. Hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı yapılmasına her zaman ihtiyaç duymaktayız” dedi.
Bursa Bölgesi’nin bu anlamda Türkiye’nin yüz akı ve gururu olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz,  “Bursa Bölgesi yaptığı organ bağış çalışmalarıyla 8 yıldır milyon nüfus başına düşen donör sayısı (pmp) değeri ile Türkiye ortalamasının çok üstündeki ortalamasıyla birinciliğini korumaktadır. Pmp değeri ile birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Bursa Bölgesi organ bağışında aile izni oranı daha yüksek. Türkiye ortalaması yüzde 19 iken Bursa Bölgesinde aile izni oranı yüzde 35 tir. Bu da Bursa Bölgesi halkının yardımseverliğini ve organ bağışı konusundaki duyarlılığını göstermektedir. Çok sevdikleri yakınlarını kaybettikleri en acılı anlarında başka hastalara umut olabilmeyi düşünmek takdir edilmesi gereken çok yüce bir davranıştır” diye konuştu.
Bu yıl pandemi sebebiyle her sene vatandaşlarla birlikte düzenlenen farkındalık etkinliklerinde kontrollü davrandıklarını  dile getiren Dr.Yavuzyılmaz, “Yerel medya ve sosyal medyayı ağırlıklı kullanarak bu mecralarda bir takım farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Yine her yıl vatandaşlarla birlikte düzenlediğimiz donörler için mevlit törenini sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla yayınlacağız. Yerel medya temsilcilerimizden ise ricamız organ bağışı bilincini artıran haberler ve programlar konusunda bize destek olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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