Deryanur Camii için ek hizmet binası Osmangazi’de camiler güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi’nde yer alan Deryanur Camii için inşa ettiği ek hizmet binasının inşaatını tamamladı. İçerisinde Kur’an kursu, abdesthane, taziye evi ve tuvaletlerin yer aldığı ek hizmet binası çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılacak.

İbadethanelerin eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra, yürüttüğü çevre düzenleme çalışmaları ile de camilerin etraflarını kent estetiğine uygun şekilde güzelleştiren Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi’nde yer alan Deryanur Camii için ek hizmet binası inşa etti. Ek hizmet binası için cami çevresinde 870 metrekare alanı kamulaştırılırken, bu kamulaştırmalar için 552 bin lira kaynak kullanıldı. Cami cemaatinin talebi doğrultusunda 300 metrekare alan üzerine 3 katlı olarak inşa edilen ek hizmet binasının içerisinde Kur’an kursu, abdesthane, taziye evi ve tuvaletler yer alıyor. Yaklaşık 625 bin TL kaynak kullanılarak inşa edilen ek hizmet binasında temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devem ediyor Çalışmaların tamamlanmasının ardından ek hizmet binası cami cemaatinin kullanımına açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki camilere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda birçok hizmet götürdüklerini belirterek, “İlçemizdeki camileri güzelleştirmek ve ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok camimize, abdestlik ve hizmet binası kazandırırken, çevre düzenlemelerini de yaptık. Camilerimizin çevrelerini açarak yeni sosyal donatı alanları kazandırmış oluyoruz. Deryanur Camii için inşa ettiğimiz ek hizmet binasının inşaatını tamamladık. Bu hizmet binasıyla birlikte kamulaştırdığımız diğer alanı da park ve meydan olarak düzenledik. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. İhtiyaçlara göre bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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