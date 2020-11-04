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İnsansız hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi

DHA

İnsansız hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'de, ilk kez termal kameralı insansız hava aracı (İHA) ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Üretme İstasyonu'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'de ilk kez termal kameralı insan hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasına, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve teknik personel katılım sağladı.
Ayrıca, envater çalışmasında kullanılan İnsansız hava aracı (Matrice 210 v2) üzerine 30 optik ve 6 digital zoom özellikli kamera (zenmuse z30), ile 640x512 çözünürlüğünde termal kamera (Zenmuse XT2-13mm) monte edildiği bilgisi ekipler tarafından paylaşıldı. 
Güncel teknolojinin yaban hayatı envanterine entegre edildiği bu çalışmanın, diğer illere ve Türkiye´deki doğal hayata yönelik yapılacak çalışmalarda daha da yaygınlaşarak devam etmesi amaçlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-04 11:32:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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