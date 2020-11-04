Güzellik sektörüne mesleki yeterlilik şartı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2015 yılında değiştirilmesinin ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda (MYK) da önemli değişiklikler yaptı. Değişiklikler güzellik sektörünü de etkiledi. Yeni kanuna göre güzellik salonlarında epilasyon alanında MYK Mesleki Belgesi olmayan personel çalıştırılamayacak.

Bursa’da kurulan Es Yetki Belgelendirme firması, epilasyon uygulaması yapan güzellik salonlarındaki personelin belgelendirilmesi konusunda önemli bir adım attı. MYK Genel Müdürlüğü’ne müracaat yaparak bu alanda belgelendirme konusunda yetkili kurum olmaya hak kazanan Es Yetki Belgelendirme, yürüttüğü altyapı çalışmaları ve girişimler sonucunda Güzellik Uzmanlığı 4. seviye, Lazer Epilasyon Uygulayıcısı 4. seviye ve Masaj Uygulayıcısı 3. Seviye alanlarında belge verme konusunda yetkilendirildi. Kurum, bu belge ile Bursa’daki güzellik sektörü alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye hak kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirilen mesleki yeterlilik belgesi şartının güzellik sektöründe görev alan personeli de yakından ilgilendirdiğini söyleyen Es Yetki Belgelendirme Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, yaptıkları girişimler sayesinde Bursa’da yetki belgesi vermeye hak kazanan firmalardan biri olduklarını açıkladı. Bursa’nın güzellik sektörü noktasında ciddi bir gelişme içerisinde olduğuna işaret eden Gülin Çifçi; “Kentimizde her geçen gün yeni güzellik salonları açılıyor. Bu alanda çalışan personel sayısı da aynı oranda artış gösteriyor. Es Yetki Belgelendirme firması olarak kentimizdeki mesleki yeterlilik eğitim belgelendirmesi alanında çalışmak üzere yola çıktık. Tüm altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Mesleki Yeterlilik Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptık ve yeterliliğimizi aldık. Yeni dönemde artık Güzellik Uzmanlığı 4. seviye, Lazer Epilasyon Uygulayıcısı 4. seviye ve Masaj Uygulayıcısı 3. Seviye alanlarında belge verme konusunda Bursa’daki önde gelen kurumlardan biri olduk. Sektörümüzde bu alanda çalışmak isteyen herkesi yetki belgeleri alabilmeleri için ofisimize bekliyoruz” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinin birçok sektörde uygulamaya geçtiğini söyleyen Gülin Çifçi, mesleki standartların geliştirilmesi noktasında belgelendirmenin çok önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkati çekti. Çifçi; “Özellikle güzellik sektöründe çalışan personelin yaptığı iş konusunda bilinçlendirilmesi ve daha iyi mesleki uygulama becerisine sahip olabilmesi açısından belgelendirmenin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Sektörümüzde maalesef gerekli donanıma sahip olmayan, yaptığı işin önemini kavrayamayan işletmeciler ve personelle karşılaşabiliyoruz. Bu hem sektörümüze hem de vatandaşlarımıza zarar veriyor. Yetki belgesi ile bu sorunu aşabileceğimize inanıyoruz. Personelin kalifiye edilmesi ile güzellik sektörü kazanacaktır. Ülkemize, Bursa’mıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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