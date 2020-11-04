Korna çalma kavgası mahkemede bitti

Trafikte iki sürücü arasında korna çalma yüzünden çıkan kavga mahkemeye taşındı. 'Hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçundan ceza alan sanık, mahkeme kararını temyiz etti.

Olay, 2015 yılında meydana geldi. Bir beyaz eşya yetkili servisinde çalışan M.K., iş için arkadaşıyla birlikte gittikleri yerde, servis aracını yolu kapatacak şekilde park ettiği.geçmek isteyen K.M. isimli sürücü kornaya bastı. Korna sesinden rahatsız olan M.K., "Niye deli gibi kornaya basıyorsun, hemen indik, bir saat mi bekledin?" dedi. Araç sürücüsü K.M. ise “Kes lan, çek arabanı konuşma” deyince taraflar arasında tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, K.M. aracından inip M.K.'a saldırarak kafasına yumruklarla vurdu. Araya girenler kavgayı araladı. Bir süre sonra sonra aracına dönen K.M., aracından bir sopa alarak geri dönerek M.K.'a saldırdı. Yaralanan M.K. olayı yargıya taşıdı. Asliye Ceza Mahkemesi, korna basma yüzünden sokak ortasında M.K.'ı yaralayan K.M.'e hapis cezası verdi. Olayın ağır tahrik altında meydana geldiğini savunan sanık, kararı temyiz etti. Temyiz kararını geçen günlerde açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık hakkında tahrik indirimi yapılması gerektiğini belirterek, mahkeme kararını bozdu. Sanık, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Gereksiz korna çalmanın cezası 132 lira

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, gereksiz yere korna çalmanın cezasının 132 TL olduğunu duyurdu. Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesindeki; " Araçlardaki ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılabilir. Buna uymayan sürücüler, para cezası ile cezalandırılırlar” hükmü gereği gereksiz korna çalan sürücülere 132 TL para cezası kesiliyor.

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