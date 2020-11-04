İstanbul yolu kapandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyondaki profiller yola saçıldı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyonun üzerindeki profiller etrafa saçılınca Bursaİstanbul Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu. Kaza sonra Bursa İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra yapılan çalışmayla birlikte bir şeridi açılıp uzun süre tek şeritten verilebildi. Yola savrulan profiller vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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