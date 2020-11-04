Bursaspor taraftarı İzmir’e destek çıkıyor

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Bursaspor taraftar grubu Teksas, İzmir’de yaşanan depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Bursaspor’un birçok örnek projeye imza atan taraftar grubu Teksas, yine anlamlı bir harekete imza attı. Yeşil beyazlı taraftar grubu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı. Teksas, Bursalı vatandaşların ve iş adamlarının yardımlarını beklediğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. 413 Kasım tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki Bursastore’un yanındaki depoda saat 10.0022.00 saatleri arasında toplanacak yardımlar TIR ile İzmir’e gönderilecek.

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