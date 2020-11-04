Yenişehir modern yaşam alanına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve bir de dükkan bulunan Yenişehir Pazar Yeri, Otopark ve Sosyal Yaşam Alanı projesinin temeli törenle atıldı.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kapalı Pazar Alanı ve Otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir İlçesi’nde de hayata geçiriliyor. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarını tek çatı altında toplayıp daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projenin temeli törenle atıldı. İlçe merkezindeki Çayır Mahallesi’nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunacak. Zemin kat ayrıca 154 araç kapasiteli bir otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin 845 metrekare alanlı birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alacak. Yenişehirlilere yaz kış sağlıklı ortamda alışveriş imkanı sunacak projenin temeli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Cemal Ersoy, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve bölge halkının katıldığı törenle atıldı.

Sokak pazarları yakışmıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ay yıldızlı bayrağın sevgilisiyle, heyecanıyla yanıp tutuşan insanların bir araya geldiği Cumhur ittifakının seçim öncesi tüm ilçelerde olduğu gibi Yenişehir’de de verdiği sözleri bir bir tuttuğunu söyledi. Yenişehir Kapalı Pazar Alanı projesinin seçim öncesi gündeme geldiğini, ancak seçim sonrasına bıraktıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Yeni dönemle birlikte hemen çalışmalarımızı başlattık. Sokak pazarları artık modern şehirlere yakışmıyor. Daha güzel, bir market havasındaki ortamıyla halkımızın yağmurdan, çamurdan, güneşten etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri güzel bir ortamı Yenişehir’e kazandırıyoruz. Aynı zamanda Pazar alışverişinin dışında burası farklı etkinlikler için de kullanılabilecek. Evet yapılacak daha çok iş var. Hiç şüpheniz olmasın. Hiçbir mazeret üretmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz bu kardeşlik iklimi ile biz bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Kapalı Pazar yeri de Yenişehir için olmazsa olmazlardandı. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Bu arada Başkan Aktaş, işin 500 gün olan bitim süresinin uzun olduğunu belirterek, projenin 400 günde Aralık 2021’de tamamlanması yönünde yüklenici firmanın yöneticisinden söz aldı.

İnsan odaklı hizmet

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da kapalı Pazar alanının seçim öncesi vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu vaadi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 13 milyon 180 bin TL’lik proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Aydın, “İnşallah tamamlandığında halkımız, esnafımız hava koşullarından etkilenmeden huzurlu ve rahat şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Yaptığımız her çalışmada önceliği insana verdik, halka dokunan projeler ürettik. Çok şükür göreve gelmeden önce vaat ettiklerimizin büyük çoğunluğunu hayata geçirdik. Bazılarının çalışmaları ise devam ediyor. Vatandaşlarımızın bize olan inancını boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız da. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da Osmanlı’ya 25 yıl başkentlik yapan, medeniyet, tarih ve kültür kenti olan Yenişehir’in gelişen bir ilçe olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Yenişehir Belediyesi’nin bu manada önemli hizmetleri olduğunu dile getiren Seyitoğlu, “Yenişehir Belediyemize, Büyükşehir Belediyemizin verdiği katkıları da görüyoruz. Büyükşehir, sadece kırsalda değil, ilçe merkezinde de önemli yatırımları hayata geçiriyor. Kapalı Pazar yeri gerçekten bizi büyük bir yükten kurtaracak. Çünkü halkımız hijyenik olmayan ortamda alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Ben Yenişehir’e katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Başkan Aktaş’a günün anısına ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılı bir tablo hediye etti.

Daha sonra Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, butona basarak kapalı Pazar alanının temeline ilk harcı atmış oldu.

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