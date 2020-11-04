Silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da silah ticareti yaptığı tespit edilen E.O., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Evde 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda E.O. isimli şüphelinin silah ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, E.O.´nun Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi´ndeki evine baskın yaptı. E.O. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 11 tabanca, 11 tabanca şarjörü ve 5 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.O´nun jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-04 13:12:25



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